Мандат ушедшего в отставку свердловского депутата год пролежит без владельца

Довыборы в свердловское заксобрание после ухода Никонова объявлять не будут
Сергей Никонов теперь возглавляет аппарат губернатора и правительства
Сергей Никонов теперь возглавляет аппарат губернатора и правительства

Довыборы в законодательное собрание Свердловской области, после ухода депутата-одномандатника Сергея Никонова, объявлять не будут. Замену ему подберут на основных выборах в парламент, которые состоятся в сентябре 2026 года.

«Дополнительные выборы депутатов … не назначаются и не проводятся в год, предшествующий году проведения основных выборов депутатов данного законодательного (представительного) органа государственной власти, а также в год выборов», — объяснили URA.RU в облизбиркоме, ссылаясь на нормы федерального закона №67 и избирательного кодекса Свердловской области.

В заксобрание Сергей Никонов избирался от Красноуральского одномандатного округа. 25 сентября на заседании парламента он попросил лишить себя полномочий, а уже 29-го вышел на новую работу — возглавил аппарат губернатора и правительства региона. Замену ему в «Единой России» сейчас активно ищут, говорит источник агентства, потому что работу в округе пора начинать уже сейчас.

