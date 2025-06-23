Устав Челябинска изменят из-за расширения границ города

Гордума закрепит депутатов за вошедшими в состав Челябинска территориями
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Завтра депутаты гордумы Челябинска сделают еще один шаг к расширению границ города
Завтра депутаты гордумы Челябинска сделают еще один шаг к расширению границ города Фото:
новость из сюжета
Челябинск расширяет границы за счет пригорода

Городская дума Челябинска готовится внести правки в Устав областного центра в связи с включением в его состав новых микрорайонов. Ранее поселки Западный и Пригородный относились к Сосновскому району.

«Внести в Устав города Челябинска изменение, изложив статью 5 в следующей редакции. Статья 5. Территориальное устройство города Челябинска. Деление Челябинского городского округа на районы осуществляется с учетом исторически сложившегося территориального устройства, предусматривающего наличие семи районов в городе (городских районов): Калининского, Курчатовского, Ленинского, Металлургического, Советского, Тракторозаводского, Центрального — при условии соблюдения их территориальной целостности. В состав Челябинского городского округа входят следующие населенные пункты: город Челябинск, поселок Западный, поселок Пригородный», — говорится в проекте документа, внесенном в повестку назначенного на 24 июня заседания думы.

Также документ фиксирует порядок управления новоприсоединенными территориями посредством территориальных органов администрации. О создании отдела, который будет заниматься вопросами жителей поселков Пригородный и Западный, в администрации Центрального района сообщил глава города Алексей Лошкин.

Кроме того, гордума намерена рекомендовать фракциям выделить представителей для работы с жителями Западного и Пригородного. Ими станут депутаты, избранные в думу по партийным спискам.

На апрельской сессии заксобрание региона официально включило Западный и Пригородный в состав областного центра. Инициатива расширения Челябинска за счет пригорода принадлежит губернатору Алексею Текслеру.

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Городская дума Челябинска готовится внести правки в Устав областного центра в связи с включением в его состав новых микрорайонов. Ранее поселки Западный и Пригородный относились к Сосновскому району. «Внести в Устав города Челябинска изменение, изложив статью 5 в следующей редакции. Статья 5. Территориальное устройство города Челябинска. Деление Челябинского городского округа на районы осуществляется с учетом исторически сложившегося территориального устройства, предусматривающего наличие семи районов в городе (городских районов): Калининского, Курчатовского, Ленинского, Металлургического, Советского, Тракторозаводского, Центрального — при условии соблюдения их территориальной целостности. В состав Челябинского городского округа входят следующие населенные пункты: город Челябинск, поселок Западный, поселок Пригородный», — говорится в проекте документа, внесенном в повестку назначенного на 24 июня заседания думы. Также документ фиксирует порядок управления новоприсоединенными территориями посредством территориальных органов администрации. О создании отдела, который будет заниматься вопросами жителей поселков Пригородный и Западный, в администрации Центрального района сообщил глава города Алексей Лошкин. Кроме того, гордума намерена рекомендовать фракциям выделить представителей для работы с жителями Западного и Пригородного. Ими станут депутаты, избранные в думу по партийным спискам. На апрельской сессии заксобрание региона официально включило Западный и Пригородный в состав областного центра. Инициатива расширения Челябинска за счет пригорода принадлежит губернатору Алексею Текслеру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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