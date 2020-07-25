Пушков осадил готового штурмовать Крым украинского политика

Пушков уверен: Турчинов только пиарится Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Бывший глава Украины и секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов прекрасно осознает, что никакого штурма Крыма не будет. Он лишь пиарится на теме. Такое мнение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

Ранее Турчинов заявил, что если действующий глава Украины Владимир Зеленский примет решение о наступлении на Крым, он будет лично участвовать в штурме и идти в первых рядах штурмового батальона.

«Турчинов решил показать редкую храбрость и готовность встать „в первые ряды штурмового батальона“, поскольку знает, что приказа штурмовать Крым не будет […] А вот привлечь внимание СМИ к своему псевдогероизму — другое дело», — написал Пушков в Twitter.

Более того, сенатор от крымского региона Сергей Цеков усомнился в психическом здоровье Турчинова. Он считает, что это крайне возмутительное заявление. «Возникает большой вопрос о психическом состоянии и уравновешенности самого Турчинова, который тиражирует подобные бредовые и неадекватные заявления. Если Турчинов думает штурмовать Крым, то советую ему сразу же для успокоения захватить с собой белый флаг», — сказал РИА «Новости» Цеков. Он уверен: если кто-то и в самом деле решит объявить войну России, то им придется сразу сдаться. Сенатор подчеркнул, что главный враг Украины — не Россия, а такие личности, как Турчинов.

В июне Зеленский заявил, что власти намерены вернуть обсуждение «вопроса Крыма» на повестку дня. До этого он сказал, что восстановление отношений между Украиной и Россией невозможно без возвращения полуострова Украине. При этом бывший президент Украины Петр Порошенко увидел уникальный шанс вернуть полуостров.