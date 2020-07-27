Свердловский губернатор снял ограничения по коронавирусу для себя

Губернатор возвращается к практике выездных мероприятий Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возобновляет командировки и поездки по региону, следует из графика главы региона. Выездные мероприятия были отменены в марте, когда в стране была объявлена пандемия коронавируса.

Начало рабочей недели губернатор проводит в Москве. После возвращения он планирует посетить Сысертский городской округ и, в том числе, осмотреть строящийся мост, а также отправиться в городской округ Богданович на открытие молочного завода.

Во вторник, 28 июля губернатор также проведет первое за полгода расширенное заседание совета «Депутатская вертикаль». Объединение депутатов всех уровней, от представителей муниципалитетов до парламентариев Госдумы, не собиралось с декабря 2019 года.

Заседание правительства губернатор планирует провести, по традиции, в четверг. В пятницу губернатор подпишет концессионное соглашение с ОАО «РЖД» по инфраструктуре ОЭЗ «Титановая долина», а также проведет расширенный штаб с мэрами по коронавирусу, на котором будет, в том числе, обсуждаться вопрос частичного снятия ограничений.