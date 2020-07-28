Политблок челябинского губернатора ушел в отпуск вслед за ним

Анатолий Векшин ушел в отпуск вместе со своим руководителем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в отпуск ушли несколько руководителей политблока главы региона. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве. В пресс-службе Текслера подтвердили отпуск вице-губернатора по внутренней политике Анатолия Векшина.

«Векшин взял отпуск на неделю», — уточнили в пресс-службе. URA.RU стало известно, что правом на отпуск воспользовались пресс-секретарь Текслера Сергей Зюсь и замруководителя аппарата губернатора Анна Булатова.

«Такие представители политблока, как замруководителя аппарата губернатора Алексей Фартыгин, начальник управления внутренней политики региона Виталий Шиков, начальник управления общественных связей области Дмитрий Семенов, остаются на рабочих местах», — уточнил источник в правительстве. Кроме того короткий отпуск взяла мэр Челябинска Наталья Котова.

Текслер ушел в отпуск на неделю с 26 июля. Как сообщили в его пресс-службе, эту неделю он проведет с семьей, но будет следить за происходящим в регионе. Врио губернатора назначен первый зам Текслера Виктор Мамин.