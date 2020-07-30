Пушков оценил намерение США перебросить войска к границам РФ

По мнению Пушкова, идея США — опасная провокация Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Размещение войск США в Польше и странах Балтии будет серьезным нарушением и опасной провокацией. В этом уверен сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

Несколько часов назад глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США собираются разместить дополнительные войска в Польше, Литве, Латвии и Эстонии для «усиления сдерживания» России. А из Германии, наоборот, вывести 12 тысяч военных.

«Это было бы опасной провокацией», — написал сенатор в Twitter.

Более того, переброска американских войск в Польшу и страны Балтии, по мнению Пушкова, стала бы нарушением Основополагающего Акта Россия — НАТО 1997 года, который содержит прямой запрет на дислоцирование вооруженных сил на территории в восточноевропейских стран. Также Пушков отметил, что вывод военных с территории ФРГ не скажется на весе Берлина.

Ранее Эспер отмечал, что США необходимо укреплять силы НАТО, увеличивать расходы альянса, чтобы сдерживать Россию. При этом он считает, что РФ представляет собой «чуть менее сложную задачу», чем Китай, но все равно является «мировым нарушителем спокойствия».

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