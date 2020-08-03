Смертность от коронавируса за три дня выросла на 12% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 4 августа, — 237-й день с момента выявления коронавируса и 147-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 856 264 (+5 394) человека, зараженных коронавирусом. В Пермском крае вирусная инфекция выявлена у 6088 (+70) человек, выздоровело 4 372 (+30) пациента, зафиксировано 265 летальных исходов (в том числе, 166 — от COVID-19).

Новые случаи заражения выявлены в 15 территориях региона. Больше всего (43) — в Перми , 6 инфицированных — в Пермском муниципальном районе, еще по 3 заразившихся выявлено в городских округах Березники и Добрянка. В Верещагинском, Соликамском, Горнозаводском и Гремячинском городских округах коронавирусом заразились по два человека, в городских округах Кизел, Губаха, Кудымкар, а также Нытвенском, Лысьвенском, Чердынском ГО и Ординском муниципальном округе — по одному.

В пермском минздраве увеличение смертности от COVID-19 на 12% объяснили особенностями формирования статистики. За прошедшие три дня в регионе зафиксировано 29 смертей пациентов с коронавирусом. Летальные случаи были зафиксированы в разные дни на протяжении последнего времени. Однако для определения истинной причины смерти необходимо было по каждому случаю провести судмедэкспертизу. Данные о количестве летальных исходов были переданы одномоментно, и, соответственно, учтены в федеральном реестре, пояснили в министерстве здравоохранения края.

В Пермском крае лабораториями «Центра гигиены и эпидемиологии», медицинских организаций региона проведено 363,1 тыс. исследований на коронавирус за прошедшую неделю . В среднем проводится 4,4 тысячи исследований в день. В регионе достаточно тест-систем, исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению главного санитарного врача России полагается тестирование.

Пермская краевая станция переливания крови в июле совершила 20 выездов на предприятия и в территории края. Это стало возможным благодаря смягчению карантина и восстановлению выездной работы донорской службы. Всего врачи приняли более 1000 доноров. Для безопасности граждан на всех временных пунктах сдачи крови были усилены санобработка и вентилирование, действовал масочный режим и другие меры по противодействию распространению вируса.

В пермских МФЦ собирают средства гигиены для малышей, оставшихся без родителей и проходящих лечение в больницах . Акция проходит в период с 3 августа по 14 сентября. В этом году сроки проведения акции пришлось сдвинуть из-за коронавируса, поскольку длительный период времени отделения «Моих документов» работали в ограниченном режиме.