В Екатеринбурге появится новый микрорайон

Мэрия не готова вкладывать в строительство микрорайона бюджетные деньги, предупредил Александр Высокинский Фото: Анна Майорова © URA.RU

Строительство в Екатеринбурге микрорайона «Истокский» возможно лишь после того, как площадка будет обеспечена инфраструктурой, заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокиснкий во время объезда Октябрьского района. Кроме того, он заявил, что потенциальному застройщику придется вкладывать свои средства или привлекать федеральное финансирование.

«Сначала надо понимать, когда появятся дороги, сети и инфраструктура. И только после этого строить [жилье]. Опыт Академического [микрорайона] показал, что миллион квадратных метров жилья — это десять миллиардов рублей. Если застройщик планирует делать это за счет бюджета — конечно, нет. Если он принесет федеральные деньги — поблагодарим», — сказал глава города, не назвав конкретных сроков реализации проекта.

Это стало ответом главы города на один из наиболее популярных вопросов читателей URA.RU, заданных мэру в преддверии его рейда в район. Схожей по частоте упоминаний среди горожан проблемой оказалась судьба улица Яскина, которая до сих пор не значится на балансе города и, соответственно, не ремонтируется. «Там надо разбираться, она [улица] должна появиться на балансе. У нас есть строители, которые продают сперва землю под коттеджи, а мы потом мучаемся». — описал ситуацию мэр.

Остальные вопросы, заданные читателями URA.RU в ходе объездов Высокинским районов Екатеринбурга, направлены мэру. В ближайшее время городские власти дадут ответы на них.