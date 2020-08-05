Рублю предсказали новый обвал

Рубль падает из-за того, что продажи валют не могут компенсировать отток капитала частным сектором Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Сохранение текущих цен на нефть и газ, а также объемов экспорта, приведет к ослаблению российской валюты. Такой прогноз сделали финансовые аналитики «Райффайзенбанка».

«При сохранении текущих цен на нефть/газ и объемов экспорта мы ожидаем дальнейшее ослабление рубля — в район 75 рублей за доллар», — говорится в исследовании экспертов. Объясняется это тем, что продажи валют Центробанка РФ не смогут компенсировать отток капитала частным сектором, в то время как приток иностранных инвестиций в облигации федерального займа близок к нулю.

Также аналитики объяснили ослабление рубля к доллару и к евро, которое наблюдается с начала июля. Несмотря на относительно высокие цены на нефть, российская валюта обвалилась из-за снятия карантинных ограничений в стране. «Это приводит к восстановлению экономической активности в России и импорта товаров и частично услуг. Также многие компании продолжают выплачивать дивиденды, в том числе отложенные в период карантина», — описывают ситуацию в «Райффайзенбанке». Кроме того, по словам аналитиков, могут реализоваться «хвостовые» риски в виде падения потребления углеводородов из-за второй волны коронавируса.

Последний обвал рубля произошел на прошлой неделе: российская валюта впервые с 14 мая опустилась до 74 рублей за доллар. А курс евро поднялся до 87 рублей. Экономисты ожидают падение доллара на протяжении нескольких месяцев. В сложившейся ситуации эксперты предлагают открыть счет в банке в рублях, чтобы получать 6,5-7% годовых, пишет « Федеральное агентство новостей ».

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