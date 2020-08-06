Бывший схиигумен Сергий не видит оснований для возбуждения уголовного дела по факту смерти ребенка в монастыре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Захвативший Среднеуральский монастырь бывший схиигумен Сергий возмущен решением следователей проводить вскрытие девочки, которая умерла в обители от рака головного мозга. Он обвинил СМИ в том, что писали о смерти ребенка, не зная диагноза.

Бывший схиигумен Сергий обвинил журналистов в том, что подняли шумиху. По их вине, как считает Сергий, тело девочки отправили на судебно-медицинскую экспертизу, возбуждено ненужное уголовное дело. «У вас нет ни совести, ни чести… Что вы хотите найти? У девочки была раковая опухоль. Стыд и позор вам. Для чего вы приезжаете ко мне и трясете монастырь день и ночь?» — отметил Сергий в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале представителя обители Всеволода Могучева.

Схиигумен Сергий отметил, что девочка в монастыре была обеспечена присмотром, необходимыми лекарствами, к ней регулярно приезжал онколог. В обители она провела последние семь месяцев жизни. «Марина… несмотря на головные боли… никогда не жаловалась, приходила ко мне исповедоваться, много молилась», — рассказал о девочке священник. Он отметил, что ее последними словами были: «Ангел пришел ко мне». Врач, наблюдавший ребенка, заявил, что ей провели все возможные виды лечения. «Ребенок провел последние дни жизни в достойных условиях, ее духовно подготовили ее к смерти», — считает онколог.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчитаться подчинённых о проверке в Среднеуральском женском монастыре после смерти ребенка. Источник URA.RU рассказал ранее, что девочка страдала от онкологического заболевания. В монастырь ее привезли, чтобы вымаливать, так как официальная медицина оказалась бессильна перед болезнью.