Пермским отелям разрешили принимать постояльцев Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 7 августа, — 240-й день с момента выявления коронавируса и 150-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 871 894 (+5 267) человека, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 6296 (+69) человек, выздоровело 4 507 (+49) пациентов, зафиксировано 278 летальных исходов (+4 за сутки).

Распространение коронавируса в Прикамье замедлилось. Коэффициент распространения инфекции (Rt) за сутки снизился с 1,04 до 0,94. При этом до сих пор данный показатель не соответствует даже тому этапу снятия ограничений, которые действуют сейчас в регионе. Новые случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы в 13 территориях региона : Перми (55), Большой Соснове и Чердыни (по два), а также в Верещагино, Краснокамске, Осе, Октябрьском, Лысьве, Соликамске, Пермском и Кунгурском районах, Ординском и Юсьвинском округах (по одному).

Пермскую набережную собираются закрыть. Мэрия решила ограничить посещение основной прогулочной зоны города, чтобы пресечь массовые скопления людей. Предполагается, что ограничение начнет действовать с 00:00 часов 8 августа и до особого распоряжения. Под запрет попадают прогулки без соблюдения социальной дистанции, а также работа музыкантов и творческих коллективов с численностью более 5 человек.

В регионе уменьшают количество коек для COVID-пациентов. Сейчас по краю развернуто 3327 специализированных койко-мест. Больше половины из них пустует, что позволяет принять решение об их сокращении и перевода медучреждений в обычный режим работы. С 6 августа должны быть восстановлены 882 койки для плановой госпитализации , из них: 594 койки терапевтического профиля, 246 коек отделений сестринского ухода и коек санаторного и реабилитационного профиля, а также 40 инфекционных коек. 13 августа перепрофилируют еще 530 коек, а ближе к 20 августа восстановят еще 365 коек.

Пермским гостиницам разрешили принимать постояльцев. Теперь жители других регионов могут забронировать места в отелях. Край также попал в число регионов по субсидированию внутреннего туризма — гости Прикамья смогут получить кэшбек до 15000 рублей при покупке тура или проживания у участника программы. Также в Пермском крае разрешили проведение речных круизов продолжительностью до 24 часов, что позволяет возобновить прогулочные рейсы до Чайковского и Березников.

Пандемия помешала реконструировать пермский цирк. Из-за введенных ограничений заключение договора на разработку проектно-изыскательских работ перенесено с апреля на сентябрь текущего года. Предполагается, что из-за этого сдвинутся и сроки самой реконструкции цирка. Теперь минкульт РФ видит перспективу обновления в 2022—2025 годах. Ранее планировалось, что все работы будут завершены к 2023 году.