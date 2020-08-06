Заместители мэра Чайковского (Пермский край) Юрия Вострикова Алексей Агафонов и Иван Герасимов оказались в центре скандала. Чиновники якобы обедали в одном из кафе вместе с известным в городе криминальным авторитетом Вячеславом Костромитиным (известен в криминальных кругах как «Кострома»), но платить отказались. При этом на замечание владельца заведения те ответили угрозами и пообещали проблемы. Информация опубликована в соцсетях.
Кафе, где были замечены чиновники, расположено на границе Пермского края и Удмуртии. Сообщается, что Агафонов и Герасимов обсуждали с Костромитиным личные вопросы. Когда владелец заведения попросил их расплатиться за обед, они «стали угрожать поджогом кафе и созданием проблем, используя свое положение». Владелец кафе, которое находится недалеко от Воткинска — Сайфутдин — подтвердил URA.RU факт случившегося.
Он рассказал, что чиновники не раз приезжали к нему обедать, но ранее никаких проблем с ними не было. «Дело даже не в сумме, которую они не заплатили — она смешная. Само отношение с их стороны — меня возмутило — начали угрожать, мол, кто ты такой? У меня есть факты, доказывающие это. Время, когда это произошло, что именно они покупали — все это зафиксировали камеры. Я передал запись в ФСБ (по Удмуртии —прим. ред.)», — сказал предприниматель.
Агафонов, так же как и Герасимов, не ответили на звонок корреспондента URA.RU. В пресс-службе мэрии города появившуюся информацию назвали «очередным провокационным материалом». Кому именно она выгодна — в мэрии комментировать отказались. До прихода в администрацию Чайковского Агафонов занимал пост начальника полиции города, а Герасимов являлся руководителем местного муниципального предприятия «Автовокзал».
Костромитин, также известный как «смотрящий» за Чайковским, в 2019 году был приговорен к 2,5 годам по статье о вымогательстве и отбывал наказание в колонии общего режима.
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