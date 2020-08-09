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В Екатеринбурге контрабандисты хотели вывезти сотни бронежилетов. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Конфискованные бронежилеты. Екатеринбург
Сотни предметов военной аммуниции пытались вывезти из России Фото: УФСБ по Свердловской области © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Свердловской области совместно с таможенниками аэропорта Кольцово в Екатеринбурге пресекли вывоз за границу предметов военной экипировки. Об этом сообщили URA.RU в УФСБ по Свердловской области.

«Была попытка вывести предметы военной экипировки через границу таможенного союза Евразийского экономического сообщества. Среди изъятого сотни предметов амуниции: защитные бронешлемы, снайперские прицелы, бронежилеты и комплектующие элементы», — сообщили в УФСБ.

Установлено, что контрабанду организовали работник АО «Почта России» и специалист одного из оборонных предприятий. По факту изъятия предметов военной экипировки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 226.1 УК РФ «контрабанда группой лиц материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники». Контрабандистам грозит до 12 лет заключения.

Конфискованные бронежилеты. Екатеринбург
Фото: УФСБ по Свердловской области © URA.RU
Конфискованные бронежилеты. Екатеринбург
Фото: УФСБ по Свердловской области © URA.RU
Конфискованные бронежилеты. Екатеринбург
Фото: УФСБ по Свердловской области © URA.RU
Конфискованные бронежилеты. Екатеринбург
Фото: УФСБ по Свердловской области © URA.RU
Конфискованные бронежилеты. Екатеринбург
Фото: УФСБ по Свердловской области © URA.RU
Конфискованные бронежилеты. Екатеринбург
Фото: УФСБ по Свердловской области © URA.RU
Конфискованные бронежилеты. Екатеринбург
Фото: УФСБ по Свердловской области © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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