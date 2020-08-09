Сотрудники УФСБ по Свердловской области совместно с таможенниками аэропорта Кольцово в Екатеринбурге пресекли вывоз за границу предметов военной экипировки. Об этом сообщили URA.RU в УФСБ по Свердловской области.
«Была попытка вывести предметы военной экипировки через границу таможенного союза Евразийского экономического сообщества. Среди изъятого сотни предметов амуниции: защитные бронешлемы, снайперские прицелы, бронежилеты и комплектующие элементы», — сообщили в УФСБ.
Установлено, что контрабанду организовали работник АО «Почта России» и специалист одного из оборонных предприятий. По факту изъятия предметов военной экипировки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 226.1 УК РФ «контрабанда группой лиц материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники». Контрабандистам грозит до 12 лет заключения.
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