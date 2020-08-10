Хоккеисты из ХМАО заразились коронавирусом на сборах

Коронавирусная инфекция протекает у хоккеистов в легкой форме Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во время спортивных сборов в Свердловской области в хоккейной команде «Югра» тест на коронавирус оказался положительным у трех игроков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе клуба.

«Игроки прошли обследование в местной больнице, все чувствуют себя хорошо. Заболевание проходит в бессимптомной форме», — прокомментировал ситуацию врач команды Алексей Анисимов.

В пресс-службе «Югры» рассказали, что заболевшие игроки находятся в медицинском изоляторе под присмотром врачей. Сама команда находится на базе Курганово, где проходит предсезонный сбор.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в последние дни снижается число пациентов с COVID-19. А регион подошел ко второму этапу снятия ограничений.