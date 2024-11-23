В ХМАО ветераны СВО с инвалидностью смогут обучиться профессии водителя

В Сургуте (ХМАО) в центр ДОСААФ передан автомобиль с ручным управлением для обучения ветеранов СВО с инвалидностью профессии водителя. О событии в соцсети рассказал глава округа Руслан Кухарук.
«В Сургутском центре обучения общероссийской общественно-государственной организации „Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России“ принял участие в передаче автомобиля с ручным управлением для обучения вождению участников специальной военной операции с инвалидностью. Трудоустройство бойцов — это важнейшая задача», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.
Глава Югры лично принял участие в передаче автомобиля. Он также отметил, что ветераны СВО, прошедшие обучение по профессии водителя, могут быть трудоустроены в ДОСААФ инструкторами по вождению. Кухарук также дал поручение проработать возможность централизованного прохождения медосмотра для будущих водителей.
Ранее губернатор Югры поддержал идею предоставления семьям бойцов СВО бесплатных нянь. Это будет специально обученный, с медицинским образованием социальный работник, который на 2-3 часа два раза в неделю будет приходить к семьям участников спецоперации.
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