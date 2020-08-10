«Почта России» собирается потратить деньги на самолеты

«Почта России» занялась созданием собственной авиакомпании. Контракт на разработку предложений по созданию перевозчика был заключен с консалтинговой компанией SBS Consulting за 48 миллионов рублей.
«К 1 сентября исполнитель проанализирует рынок авиационных грузоперевозок в России и за рубежом, сравнит отечественные и иностранные грузовые самолеты и разработает финансово-экономическое обоснование создания авиакомпании», — передает «Коммерсант» информацию закупки.
Отмечается, что компанию планируют комплектовать преимущественно отечественными судами, но в перспективе рассматривается использование и иностранных. В пресс-службе «Почты России» подчеркнули, что окончательное решение до сих пор не принято. Представители компании пока взвешивают плюсы и минусы. «Собственная авиакомпания в противовес партнерству с эксплуатантом в теории способна повысить контроль над авиационной логистикой, а именно скоростью и точностью доставки. Однако есть удаленные регионы, где эксплуатация собственных бортов экономически нецелесообразна», — пояснили в «Почте России». Сейчас у компании есть в собственности два грузовых самолета Ту-204С, парк планируют увеличить как минимум на семь самолетов.
Ранее сообщалось, авиаперевозки и аэропортовая деятельность попали в число отраслей, которые больше всего пострадали от коронавируса. Многие авиакомпании заявили, что им грозит банкротство.
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