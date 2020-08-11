В Челябинске нашли мертвого курсанта

Тело парня нашли в лесу в Сосновском районе (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В лесном массиве под Челябинском обнаружено тело 17-летнего курсанта кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой при Челябинском высшем военном училище штурманов (ЧВВАКУШ). Эту информацию подтвердили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

«Тело молодого человека 2003 года рождения было обнаружено в лесу возле поселка Северный, где он проживал с семьей», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. По информации агентства, парень покончил с собой.

В пресс-службе следственного управления СКР по региону подтвердили, что близ поселка Северный найдено тело воспитанника. «Проверка проводится. Оснований, что смерть носит криминальный характер, нет», — сообщили в пресс-службе ведомства. В кадетской школе не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

Разыскивать молодого человека начали 11 августа. Несмотря на холодную погоду, он ушел из дома в восемь часов вечера в шортах и ветровке, не взяв с собой телефон.