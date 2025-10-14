Суд отказал пермскому экс-депутату-дебоширу Телепневу в смягчении наказания

Мурманский областной суд утвердил, что решение Кольского райсуда об отказе в послаблении содержания для экс-депутата Александра Телепнева, законно. Он останется в колонии. Информация об этом размещена в картотеке апелляционной инстанции.
Александр Телепнев, бывший депутат заксобрания Пермского края, повторно осужденный за дебош в одном из пермских баров, намеревался ослабить режим своего содержания. «Постановление Кольского районного суда оставить в силе. В обжаловании решения Телепневу отказать», — говорится в решении суда.
Телепнев был депутатом краевого заксобрания. Впервые он был осужден за драку с Андрееем Ширманом (DJ Smach). Позже, освободившись из мест заключения, Телепнев устроил дебош в одном из баров Перми, за что был отправлен в колонию строго режима. Он неоднократно пытался смягчить свое наказание, но суд не видит для этого оснований.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.