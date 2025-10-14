Долги пермяков за потребление воды выросли за год на десятки миллионов рублей

Долги жителей Перми за потребление воды за год выросли на десятки миллионов рублей и достигли 770 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «НОВОГОР-Прикамье», которая эксплуатирует городские сети водоснабжения и водоотведения.
«Задолженность абонентов „НОВОГОР-Прикамье“ за услуги водоснабжения и водоотведение по данным на 1 октября 2025 года составила: 771 млн рублей — физические лица (бытовые абоненты, находящиеся на прямых расчетах с Обществом); 292,5 млн рублей — управляющие организации (УК, ТСЖ, ЖСК); 163,3 млн. рублей — юридические лица», — сообщили агентству в пресс-службе «НОВОГОРа»
По данным на 1 октября 2024 года задолженность физлиц составляла 676 млн рублей, управляющих организаций — 284,9 млн рублей, а юрлиц — 171,5 млн рублей. Для борьбы с должниками «НОВОГОР-Прикамье» привлекает коллекторов, а также ограничивает их в потреблении коммунальной услуги.
