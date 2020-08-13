13 августа 2020
12 августа 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 14 августа. Линейки 1 сентября пройдут не для всех, в крае сменится министр спорта

© Служба новостей «URA.RU»
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1 сентября 2016 года. Школа №92. Тюмень
Торжественные линейки в школах края пройдут только для учеников 1 и 11 классов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Торжественные мероприятия в школах пройдут только для 1 и 11 классов — крупнейший медвуз региона готов принять студентов — после выборов в крае сменится министр спорта — плитку, уложенную в прошлом году, решили поменять. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 14 августа — в обзоре URA.RU:

Линейки в школах пройдут не для всех

Студенты-медики начнут учебу в обычном режиме

В крае сменится министр спорта

В Перми меняют дорожную плитку, которую положили год назад

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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