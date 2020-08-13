Торжественные линейки в школах края пройдут только для учеников 1 и 11 классов
Торжественные мероприятия в школах пройдут только для 1 и 11 классов — крупнейший медвуз региона готов принять студентов — после выборов в крае сменится министр спорта — плитку, уложенную в прошлом году, решили поменять. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 14 августа — в обзоре URA.RU:
Линейки в школах пройдут не для всех
- Из-за коронавируса в школах Перми традиционные линейки 1 сентября пройдут только для учеников первых и 11-тых классов. Об этом сообщил глава города Дмитрий Самойлов.
Студенты-медики начнут учебу в обычном режиме
- 1 сентября для студентов Пермского государственного медуниверситета начнется традиционно в очном формате. Однако руководство готово и к дистанту из-за того, что в Пермь приедут несколько тысяч студентов, которые могут завезти инфекцию.
В крае сменится министр спорта
- Министром спорта Пермского края планируют назначить замминистра ведомства Татьяну Чеснокову. Это назначение может состояться после выборов главы региона.
- Предыдущий глава минспорта Владимир Епанов в начале июля ушел в отставку по собственному желанию.
В Перми меняют дорожную плитку, которую положили год назад
- В Перми на улице Революции начали перекладывать тротуарную плитку, уложенную в 2019 году по решению экс-губернатора края Максима Решетникова.
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