Выяснилось, у кого из челябинских депутатов самая богатая жена

Жена Валерия Гартунг зарабатывает в разы больше мужа и имеет недвижимость в Швейцарии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Стало известно, у кого из челябинских депутатов самая богатая супруга, ей оказалась жена депутата Госдумы Валерия Гартунга, Марина Гартунг. За 2019 год заработала больше всех, в сравнении с другими женами депутатов, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте Госдумы России.

«Депутаты должны каждый год сдавать сведения о своих доходах, расходах, имуществе, а также о доходах членов семей за прошлый год», — напомнили на сайте Госдумы. Супруга челябинского политика Гартунга оказалась богаче других жен депутатов из Челябинска.

При этом доходы Марины Гартунг превысили даже заработок некоторых депутатов. Ее доход за 2019 год оказался равен 128 миллионов 918 тысяч 850,21 рублей. Жена депутата также владеет автомобилями Mercedes-Benz А250 и Porsche Cayenne. Кроме того, у Гартунг имеются дома в Швейцакии и на Кипре, а также три дома и земельный участок в России.

Сам депутат заработал меньше жены, всего 32 миллиона 435 тысяч 644,25 рублей. Во владении у него есть только Mercedes-Benz CL, земельный участок и жилой дом.

В прошлом году Марина Гартунг также показала самые высокие доходы среди жен челябинских депутатов. При этом по данным 2019 года муж Гартунг зарабатывал всего по 2,5 миллиона рублей в месяц.

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