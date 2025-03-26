Миасский фельдшер забрала заявление об увольнении и назвала желаемую зарплату

Фельдшер из Миасса Челябинской области, которая наработала максимальный стаж и одна из первых сообщила о предстоящем увольнении из-за маленькой зарплаты, забрала свое заявление. Что изменилось после обсуждения ситуации с замминистра здравоохранения региона Евгения Ванина и на какую зарплату рассчитывают сотрудники скорой, читайте в материале URA.RU.
«Нам сегодня впервые выплатили квартальную премию из расчета 12 тысяч на ставку и премию ко дню медицинского работника в размере трех тысяч рублей. Обещали повысить стимулирующие выплаты до пяти тысяч рублей в месяц (ранее была одна тысяча на одну ставку). Это доплаты из фонда зарплаты скорой помощи Миасса», — пояснила Светлана Лисица.
Фельдшер добавила, что областной профсоюз обещал подумать над учреждением социальной выплаты для сотрудников скорой помощи по всей Челябинской области. Она надеется, что это произойдет в ближайшее время.
«Сегодня я отозвала свое заявление. Хочется верить, что будут изменения по зарплате на региональном и федеральном уровне. В конце концов, уволиться можно в любой момент, если чиновники не сдержат обещание», — добавила женщина.
Медик уточнила, что в данный момент не знает, какое решение приняли остальные 30 с лишним сотрудников, которые ранее также писали заявления на увольнение. Но она до сих пор недоумевает, почему их не слышали раньше, сообщая, что нет средств на повышение зарплаты.
«Мы хотели бы добиться повышения зарплаты тысяч на 30, чтобы немного приблизиться к уровню зарплат фельдшеров скорой помощи соседней Свердловской области. Почему надо было довести людей до отчаяния, чтобы что-то изменилось», — уточнила Светлана.
Фельдшеры скорой помощи Миасса пожаловались на небольшие зарплаты, из-за которых им приходилось брать по 1.5-2 ставки, чтобы прокормить семью. Согласно отчетам главврача, индикатив по зарплатам исправно выполнялся, прокуратура также не нашла никаких нарушений после проверки. Тогда 35 сотрудников скорой помощи подали заявление об увольнении. С ними встретился замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин, который поручил тщательно разобраться в ситуации. Зарплаты и стимулирующие выплаты медикам были увеличены, увольнения не зафиксированы.
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