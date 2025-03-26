Суд запретил садоводам Миасса держать кур и гусей

Миасский горсуд поставил точку в птичьей проблеме у местных садоводов — заводчикам нужно устранить пернатых со своего участка. Решение суда вступило в силу.
«В видах разрешенного использования участка для садоводства отсутствует такой вид, как выращивание гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и (или) кроликов. Иск соседей удовлетворен в полном объеме», — уточнили в пресс-службе суда.
По данным суда, соседи жаловались на безнадзорных гусей и кур, которые ходили по другим участкам и агрессивно себя вели. Они также сообщили, что боятся заболеваний, которые могут переносить птицы. Суд установил, что ранее заводчикам уже выдавалось предписание Управления Росреестра устранить нарушение в виде нецелевого использования участка, поэтому поставил точку в этом вопросе.
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