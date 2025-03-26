Скоропостижно скончался в Москве режиссер фильмов «Лунная радуга» и «Конец вечности» Андрей Ермаш

В Москве на 69-м году жизни скончался кинорежиссер и сценарист Андрей Ермаш. Информацию об это подтвердил исполнительный директор гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов.
«Да, это так», — заявил Степанов, подтверждая информацию о смерти режиссера. Его слова передает ТАСС.
Андрей Ермаш является сыном председателя Госкино СССР Филиппа Ермаша. Он прославился как режиссер боевика «Лунная радуга», в котором снялись известные актеры Василий Ливанов и Игорь Старыгин. В 1989 году он вступил в гильдию кинорежиссеров России. Его последней работой стал фильм «Конец вечности», выпущенный в 1978 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.