Скоропостижно скончался в Москве режиссер фильмов «Лунная радуга» и «Конец вечности» Андрей Ермаш

В возрасте 68 лет скончался режиссер Андрей Ермаш
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скончался режиссер Андрей Ермаш
Скончался режиссер Андрей Ермаш Фото:

В Москве на 69-м году жизни скончался кинорежиссер и сценарист Андрей Ермаш. Информацию об это подтвердил исполнительный директор гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов.

«Да, это так», — заявил Степанов, подтверждая информацию о смерти режиссера. Его слова передает ТАСС. 

Андрей Ермаш является сыном председателя Госкино СССР Филиппа Ермаша. Он прославился как режиссер боевика «Лунная радуга», в котором снялись известные актеры Василий Ливанов и Игорь Старыгин. В 1989 году он вступил в гильдию кинорежиссеров России. Его последней работой стал фильм «Конец вечности», выпущенный в 1978 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве на 69-м году жизни скончался кинорежиссер и сценарист Андрей Ермаш. Информацию об это подтвердил исполнительный директор гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов. «Да, это так», — заявил Степанов, подтверждая информацию о смерти режиссера. Его слова передает ТАСС.  Андрей Ермаш является сыном председателя Госкино СССР Филиппа Ермаша. Он прославился как режиссер боевика «Лунная радуга», в котором снялись известные актеры Василий Ливанов и Игорь Старыгин. В 1989 году он вступил в гильдию кинорежиссеров России. Его последней работой стал фильм «Конец вечности», выпущенный в 1978 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...