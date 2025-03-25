«Ни себе, ни людям»: магнитогорский бизнесмен борется с мэрией за участок под реабилитационный центр

В Магнитогорске мэрия и бизнесмен не могут поделить земельный участок

25 марта 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Суды между бизнесменом и мэрией Магнитогорска продолжаются шестой год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) бизнесмен Никита Мурашов шестой год борется с местной администрацией за пользование земельным участком. Мужчина в 2019 году собирался строить там реабилитационный центр, но, по словам юриста Вячеслава Григорьева, договор аренды был незаконно расторгнут. Сейчас же на Мурашова повесили выплату аренды за тот период, когда он не мог пользоваться землей и отказывают в продлении срока аренды. В «играх разума» — разбиралось URA.RU. Приобретение участка и первые контакты с мэрией По словам Григорьева, Мурашов приобрел земельный участок под реабилитационный центра в 2018 году по договору уступки. Уже через год на него вышил представители мэрии Магнитогорска и попросили о безвозмездном использовании арендуемого участка на период до начала строительных работ в качестве площадки «подскока» для вертолетов санавиации. Мурашов согласился. Между ним и мэрией было подписано допсоглашение. Но спустя месяц мэрия в одностороннем порядке разорвала договор и погасила запись в ЕГРН. 2020 год На просьбу восстановить договор администрация, по словам Григорьева, ответила, что участок находится в муниципальной собственности. Там началось строительство вертолетной площадки для санавиации. Бизнесмен был вынужден обращаться в суд. Процесс по первому делу растянулся на срок более года. 2021 год В декабре 2021 года суд признал незаконным односторонний отказ мэрии от исполнения договора. До вынесения решения, признается Григорьев, они вели переписку, в которой предлагали всячески урегулировать спор миром: восстановить срок договора, указывали, что не давали согласия на строительство вертолетной площадки. «Также мы делали запросы в Контрольно-счетную палату администрации Магнитогорска. Пытались узнать, на основании чего они построили эту вертолетную площадку. Нам поступил ответ, что площадка была поставлена в муниципальную казну», — отмечает юрист. 2022 год В марте 2022 года суд апелляционной инстанции утвердил решение о признании незаконным отказ мэрии от исполнения договора. Началась работа с КУиЗО и Росреестром. «Мы написали в КУиЗО с просьбой восстановить договор. Но нам ответили, что данное решение неисполнимо. Я написал жалобу в управление Росреестра. После чего Росреестр самостоятельно 5 августа 2022 года восстановил запись о праве аренды», — отмечает юрист. По словам Григорьева, как только им восстановили право на аренду участка, мэрия организовала выездную проверку участка, по результатам которой указала, что на земельном участке ничего не строится. В осенью Мурашов получил уведомление об оплате аренды. «С момента восстановления права на аренду до получения уведомлений об оплате — вертолеты пользовались площадкой, находившейся на участке. Мы понимали, что строить нам ничего не дадут, пока площадка будет работать. Не можем же мы вести работы, когда вертолет садится. Либо ему придется уходить на второй круг. А если из-за этого не успеют пациента доставить? Это то же самое, что препятствование работе скорой помощи», — рассуждает Григорьев. Поэтому снова пришлось обращаться в суд. 2023 год Весной 2023 года Григорьев написал требование об освобождении земельного участка для проведения буровых работ. Ему ответили, что пока действует допсоглашение — освобождать участок мэрия не будет. «Мы уже были согласны на любую альтернативу. Просили выделить нам другой аналогичный участок. Но представители мэрии ответили отказом. По итогу — снова суд», — вспоминает юрист. В октябре суд обязал мэрию расторгнуть допсоглашение и снести площадку. Последовала жалоба в апелляционную инстанцию. 2024 год В марте 2024 года суд апелляционной инстанции утвердил решение о сносе площадке и расторжении допсоглашения между администрацией Магнитогорска и Мурашовым. Тогда, по словам Григорьева, мэрия подала кассационную жалобу и заявила ходатайство о приостановлении сноса. Арбитраж дал мэрии отсрочку, которой она не воспользовалась и в июне 2024 года снесла площадку. Предмета спора в суде кассационной инстанции не стало. «Когда вопрос, казалось бы, был решен — мы решили вновь попробовать продлить срок действия договора на период более трех лет (то есть тот период, когда нам препятствовали полноправно владеть землей). Администрация подала встречный иск о расторжении договора в связи с неоплатой аренды», — рассказал Григорьев. 2025 год Сейчас в производстве суда имеется дело о продлении договора аренды и встречный иск о его расторжении. Также, по словам Григорьева, он обжалует решение суда о взыскании с Мурашова арендной платы за период с 16 марта 2022 года по 16 сентября 2022 года (когда они не могли начать работы из-за действующей вертолетной площадки). Таким образом в Магнитогорске так ничего и не построили. Город остается без вертолетной площадки санавиации и реабилитационного центра. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу администрации Магнитогорска. Ответ будет опубликован после получения. Агентство готово отразить точку зрения мэрии города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область) бизнесмен Никита Мурашов шестой год борется с местной администрацией за пользование земельным участком. Мужчина в 2019 году собирался строить там реабилитационный центр, но, по словам юриста Вячеслава Григорьева, договор аренды был незаконно расторгнут. Сейчас же на Мурашова повесили выплату аренды за тот период, когда он не мог пользоваться землей и отказывают в продлении срока аренды. В «играх разума» — разбиралось URA.RU. По словам Григорьева, Мурашов приобрел земельный участок под реабилитационный центра в 2018 году по договору уступки. Уже через год на него вышил представители мэрии Магнитогорска и попросили о безвозмездном использовании арендуемого участка на период до начала строительных работ в качестве площадки «подскока» для вертолетов санавиации. Мурашов согласился. Между ним и мэрией было подписано допсоглашение. Но спустя месяц мэрия в одностороннем порядке разорвала договор и погасила запись в ЕГРН. На просьбу восстановить договор администрация, по словам Григорьева, ответила, что участок находится в муниципальной собственности. Там началось строительство вертолетной площадки для санавиации. Бизнесмен был вынужден обращаться в суд. Процесс по первому делу растянулся на срок более года. В декабре 2021 года суд признал незаконным односторонний отказ мэрии от исполнения договора. До вынесения решения, признается Григорьев, они вели переписку, в которой предлагали всячески урегулировать спор миром: восстановить срок договора, указывали, что не давали согласия на строительство вертолетной площадки. «Также мы делали запросы в Контрольно-счетную палату администрации Магнитогорска. Пытались узнать, на основании чего они построили эту вертолетную площадку. Нам поступил ответ, что площадка была поставлена в муниципальную казну», — отмечает юрист. В марте 2022 года суд апелляционной инстанции утвердил решение о признании незаконным отказ мэрии от исполнения договора. Началась работа с КУиЗО и Росреестром. «Мы написали в КУиЗО с просьбой восстановить договор. Но нам ответили, что данное решение неисполнимо. Я написал жалобу в управление Росреестра. После чего Росреестр самостоятельно 5 августа 2022 года восстановил запись о праве аренды», — отмечает юрист. По словам Григорьева, как только им восстановили право на аренду участка, мэрия организовала выездную проверку участка, по результатам которой указала, что на земельном участке ничего не строится. В осенью Мурашов получил уведомление об оплате аренды. «С момента восстановления права на аренду до получения уведомлений об оплате — вертолеты пользовались площадкой, находившейся на участке. Мы понимали, что строить нам ничего не дадут, пока площадка будет работать. Не можем же мы вести работы, когда вертолет садится. Либо ему придется уходить на второй круг. А если из-за этого не успеют пациента доставить? Это то же самое, что препятствование работе скорой помощи», — рассуждает Григорьев. Поэтому снова пришлось обращаться в суд. Весной 2023 года Григорьев написал требование об освобождении земельного участка для проведения буровых работ. Ему ответили, что пока действует допсоглашение — освобождать участок мэрия не будет. «Мы уже были согласны на любую альтернативу. Просили выделить нам другой аналогичный участок. Но представители мэрии ответили отказом. По итогу — снова суд», — вспоминает юрист. В октябре суд обязал мэрию расторгнуть допсоглашение и снести площадку. Последовала жалоба в апелляционную инстанцию. В марте 2024 года суд апелляционной инстанции утвердил решение о сносе площадке и расторжении допсоглашения между администрацией Магнитогорска и Мурашовым. Тогда, по словам Григорьева, мэрия подала кассационную жалобу и заявила ходатайство о приостановлении сноса. Арбитраж дал мэрии отсрочку, которой она не воспользовалась и в июне 2024 года снесла площадку. Предмета спора в суде кассационной инстанции не стало. «Когда вопрос, казалось бы, был решен — мы решили вновь попробовать продлить срок действия договора на период более трех лет (то есть тот период, когда нам препятствовали полноправно владеть землей). Администрация подала встречный иск о расторжении договора в связи с неоплатой аренды», — рассказал Григорьев. Сейчас в производстве суда имеется дело о продлении договора аренды и встречный иск о его расторжении. Также, по словам Григорьева, он обжалует решение суда о взыскании с Мурашова арендной платы за период с 16 марта 2022 года по 16 сентября 2022 года (когда они не могли начать работы из-за действующей вертолетной площадки). Таким образом в Магнитогорске так ничего и не построили. Город остается без вертолетной площадки санавиации и реабилитационного центра. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу администрации Магнитогорска. Ответ будет опубликован после получения. Агентство готово отразить точку зрения мэрии города.