Минздрав: фельдшерам скорой в Миассе повысят зарплату

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Зарплаты фельдшерам скорой помощи будут увеличены
Зарплаты фельдшерам скорой помощи будут увеличены Фото:

В Миассе Челябинской области фельдшерам скорой медицинской помощи увеличат зарплаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«По итогам встречи заместителя министра здравоохранения Челябинской области Евгения Ванина с коллективом станции Скорой медицинской помощи Миасса достигнуты договоренности по повышению заработной платы и введению дополнительных стимулирующих выплат, включая премии к профессиональным праздникам. Данные меры направлены на улучшение материального положения сотрудников», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе минздрава добавили, что скорая помощь работает штатно, увольнений не было. Ситуация продолжает находиться на контроле регионального минздрава.

Работники скорой помощи пожаловались на низкие зарплаты и сообщили о том, что вынуждены работать на 1.5-2 ставки, чтобы прокормить семью. В середине марта 35 сотрудников написали заявления об увольнении. С сотрудниками встретился замминистра здравоохранения региона, выслушал вопросы и дал поручение выяснить все подробности сложившейся ситуации.

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В Миассе Челябинской области фельдшерам скорой медицинской помощи увеличат зарплаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «По итогам встречи заместителя министра здравоохранения Челябинской области Евгения Ванина с коллективом станции Скорой медицинской помощи Миасса достигнуты договоренности по повышению заработной платы и введению дополнительных стимулирующих выплат, включая премии к профессиональным праздникам. Данные меры направлены на улучшение материального положения сотрудников», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе минздрава добавили, что скорая помощь работает штатно, увольнений не было. Ситуация продолжает находиться на контроле регионального минздрава. Работники скорой помощи пожаловались на низкие зарплаты и сообщили о том, что вынуждены работать на 1.5-2 ставки, чтобы прокормить семью. В середине марта 35 сотрудников написали заявления об увольнении. С сотрудниками встретился замминистра здравоохранения региона, выслушал вопросы и дал поручение выяснить все подробности сложившейся ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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