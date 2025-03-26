Минздрав: фельдшерам скорой в Миассе повысят зарплату

В Миассе Челябинской области фельдшерам скорой медицинской помощи увеличат зарплаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«По итогам встречи заместителя министра здравоохранения Челябинской области Евгения Ванина с коллективом станции Скорой медицинской помощи Миасса достигнуты договоренности по повышению заработной платы и введению дополнительных стимулирующих выплат, включая премии к профессиональным праздникам. Данные меры направлены на улучшение материального положения сотрудников», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе минздрава добавили, что скорая помощь работает штатно, увольнений не было. Ситуация продолжает находиться на контроле регионального минздрава.
Работники скорой помощи пожаловались на низкие зарплаты и сообщили о том, что вынуждены работать на 1.5-2 ставки, чтобы прокормить семью. В середине марта 35 сотрудников написали заявления об увольнении. С сотрудниками встретился замминистра здравоохранения региона, выслушал вопросы и дал поручение выяснить все подробности сложившейся ситуации.
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