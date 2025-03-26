Бродячие собаки насмерть загрызли 75-летнюю пенсионерку на кладбище в Дагестане

Буйнакским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту нападения бродячих собак на местную жительницу. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Дагестан.
«Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью человека в результате нападения безнадзорных собак», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. Дело возбуждено по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).
По данным следствия, 25 марта 2025 года на территории христианского кладбища в городе Буйнакск безнадзорные собаки напали на пожилую женщину. 75-летняя россиянка получила травмы несовместимые с жизнью.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Власти призывают граждан быть осторожными и сообщать о случаях появления безнадзорных животных в населенных пунктах.
Ранее в России власти начали активно искать решения для борьбы с бездомными животными. В Госдуму поступила инициатива, предлагающая эвтаназию уличных собак и кошек.
Однако активисты и зоозащитники восприняли законопроект болезненно и выступили категорически против подобных методов. С ними, против инициативы, выступили и некоторые депутаты.
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