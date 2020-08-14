Вандалы испортили в Екатеринбурге работы Покраса Лампаса

Покрас Лампас решил восстановить свои работы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Неизвестные испортили несколько работ уличных художников, нарисованных в рамках нелегального фестиваля уличного искусства «Карт-бланш». Среди испорченных граффити есть две работы известного художника Покраса Лампаса.

«Мы даже в полицию обратиться не можем. С чем мы придем? Мы тут нарисовали, никого не спросив, а нам испортили», — рассказал «Коммерсанту» пресс-секретарь фестиваля «Карт-бланш» Игорь Костриков. Он напомнил, что фестиваль проходит без официального разрешения от администрации Екатеринбурга.

Среди испорченных оказались работы не только Покраса Лампаса, но Ильи Мозги и Миши Маркера. Поверх граффити художников кто-то нарисовал мужские половые органы. «Я сделал работу на улице, улица ответила, не вижу в этом проблемы», — философски прокомментировал вандализм неизвестных Миша Маркер.

Ранее URA.RU сообщало, что работы Покрас Лампас разместил на стенах здания «Уралмашзавода» в ночь на 13 августа. В 2019 году Покрас Лампас нарисовал в Екатеринбурге на площади Первой пятилетки работу «Супрематический крест», которая вызвала недовольство православного сообщества и была частично уничтожена местной администрацией.