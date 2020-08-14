14 августа 2020
13 августа 2020

Коронавирус в Пермском крае стал распространяться быстрее

© Служба новостей «URA.RU»
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Территория БСМП. Курган, скорая медицинская помощь, фельдшер, машина скорой помощи, коронавирус
Распространение коронавируса в регионе стало быстрее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае на утро 15 августа выявлено 68 новых заражений коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 6915. Ежесуточный прирост больных составил 1,0%», — говорится в сообщении федерального оперштаба. Всего с начала пандемии вылечились от инфекции 4900, умерли 184 больных с коронавирусом.

Распространение коронавируса в регионе стало быстрее — накануне коэффициент Rt увеличился до единицы (13 августа — 0,98, 12 августа — 0,97, 11 августа — 0,96), а сегодня — до 1,03.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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