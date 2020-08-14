Коронавирус в Пермском крае стал распространяться быстрее

Распространение коронавируса в регионе стало быстрее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае на утро 15 августа выявлено 68 новых заражений коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 6915. Ежесуточный прирост больных составил 1,0%», — говорится в сообщении федерального оперштаба. Всего с начала пандемии вылечились от инфекции 4900, умерли 184 больных с коронавирусом.

Распространение коронавируса в регионе стало быстрее — накануне коэффициент Rt увеличился до единицы (13 августа — 0,98, 12 августа — 0,97, 11 августа — 0,96), а сегодня — до 1,03.