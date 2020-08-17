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Власти ХМАО успешно продали стратегический актив

© Служба новостей «URA.RU»
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Акции мусорного оператора проданы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Фонд развития Югры продал свои акции «Югры-Экологии». Покупателем стала управляющая организация мусорного оператора — АО «ЮТЭК-Региональные сети». Договор подписали генеральный директор Фонда Роман Генкель и руководитель «ЮТЭК-РС» Максим Медведев, сообщили URA.RU в пресс-службах компаний.

Сумма сделки по продаже 54,55% акций, как и прогнозировало агентство, составила 190,6 млн рублей. Решение было одобрено Наблюдательным советом Фонда на основании директивы правительства ХМАО (округ, напомним, является учредителем организации).

«На старте работы регионального оператора АО „Югра-Экология“ Фонд развития вложил в уставный капитал общества около 39 млн рублей, получив 79,6% акций. Позднее 25% пакет был продан за 74 млн рублей. С учетом контрольного пакета общая сумма продажи акций АО превысила 265 млн рублей. Бюджет автономного округа от этой сделки только налога на прибыль получил более 45 млн рублей, а доходность от первоначальных вложений составила порядка 550% годовых», — рассказал Генкель. Вырученные от сделки средства направят в венчурный фонд на финансирование промышленных инновационных стартапов.

При этом власти ХМАО продолжат контролировать работу «Югры-Экологии». «У автономного округа остается контроль за деятельностью компании через акционера АО „ЮТЭК-Региональные сети“ и соглашение с департаментом промышленности Югры об организации работы регоператора в автономном округе», — уточнил заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

Сегодня «Югра-Экология» — стабильно работающая компания. По словам Максима Медведева, за прошедший год были закуплены новый транспорт и контейнеры, разработана инвестиционная программа для модернизации полигонов в Октябрьском и Березовском районах, начат эксперимент по введению раздельного сбора отходов в Югорске.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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