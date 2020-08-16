Деньги от продажи акций «Югры-Экологии» потратят на поддержку инвесторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Акции регионального мусорного оператора «Югры-Экологии», принадлежащие Фонду развития Югры, будут проданы. Об этом сообщил в интервью генеральный директора Фонда Роман Генкель. Таким образом, информация источников URA.RU о предстоящей сделке подтвердилась.

В интервью порталу ugra-news Генкель отметил, что в этом году Фонд развития Югры (его учредителем является Ханты-Мансийский автономный округ в лице регионального департамента по управлению госимуществом) внедрил новый механизм поддержки инвесторов — венчурное финансирование. «По условиям каждый вложенный автономным округом рубль в инвестиционное партнерство остается в регионе и сопровождается инвестированием до 19 рублей частных средств. Первые пилотные проекты планируем профинансировать до конца августа за счет средств, которые будут выручены от предстоящей продажи пакета акций регионального оператора АО „Югра-Экология“», — рассказал он. Однако о деталях сделки Генкель в интервью рассказывать не стал.

Ранее источник «URA.RU» сообщал, что Фонд развития Югры намерен продать акции регоператора компании «ЮТЭК — Региональные сети». Последняя организация уже является управляющей компаний «Югры-Экологии».

В 2018 году Фонд потратил на создание «Югры-Экологии» 38,9 млн рублей. Постепенно акции регоператора продавались, за них уже удалось выручить более 74 млн. На сегодняшний день Фонд владеет 54,55% акций регионального оператора. Этот пакет ценных бумаг, по версии источников, он собирается продать за 190,6 млн рублей.

Несмотря на выгодную сделку, окружные власти продолжат контролировать регионального оператора: компания обязана представлять отчеты о деятельности, согласовывать конкурсные процедуры, правительство ХМАО может лишить ее статуса регионального мусорного оператора, если к ее работе будут серьезные вопросы.

Официально в Фонде развития Югры и «ЮТЭК-РС» информацию о сделке не комментировали.