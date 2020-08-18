Члену избирательной комиссии Константину Шишмакову перед смертью поступали угрозы, после того как он отказался подписывать итоговый протокол на выборах президента Белоруссии. Как рассказал командир поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган, мужчине угрожали увольнением с поста директора Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона.
Ссылаясь на слова отца Шишмакова, Ковган сообщил, что Константин и еще один член избиркома не стали подписывать протокол голосования, вместо них это сделали другие люди. Однако после этого директору музея начали постоянно угрожать, сообщает РЕН ТВ. «У него работе произошла конфликтная ситуация, что его хотели уволить, со слов близких… Что его, как я понял, уволили, пригрозили уволить или унизить…» — рассказал Ковган.
15 августа Константин Шишмаков позвонил супруге и сообщил, что уволился с занимаемой должности и направляется домой, однако дома так и не появился. Тело мужчины в лесу обнаружили сотрудники поисково-спасательного отряда «Ангел» спустя три дня поисков. Ковган отметил, что гибель Шишмакова не носит криминальный характер. Следствие сейчас проводит проверку по факту смерти бывшего члена избиркома.
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