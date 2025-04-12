В США заявили, что переговоры с Россией идут в сторону снятия санкций

Переговорный процесс РФ и США движется в сторону снятия санкций
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Россия и США находятся в активной фазе переговоров, которые могут привести к снятию американских санкций. Об этом сообщил экономист из Штатов Джеффри Сакс.
«Переговорный процесс РФ и США движется в сторону снятия американских санкций...» — пишет ТАСС. Агентство ссылается на слова Сакса. Обе стороны демонстрируют заинтересованность в налаживании экономических отношений.
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