В США заявили, что переговоры с Россией идут в сторону снятия санкций

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Переговорный процесс РФ и США движется в сторону снятия санкций
Переговорный процесс РФ и США движется в сторону снятия санкций Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия и США находятся в активной фазе переговоров, которые могут привести к снятию американских санкций. Об этом сообщил экономист из Штатов Джеффри Сакс.

«Переговорный процесс РФ и США движется в сторону снятия американских санкций...» — пишет ТАСС. Агентство ссылается на слова Сакса. Обе стороны демонстрируют заинтересованность в налаживании экономических отношений.

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Россия и США находятся в активной фазе переговоров, которые могут привести к снятию американских санкций. Об этом сообщил экономист из Штатов Джеффри Сакс. «Переговорный процесс РФ и США движется в сторону снятия американских санкций...» — пишет ТАСС. Агентство ссылается на слова Сакса. Обе стороны демонстрируют заинтересованность в налаживании экономических отношений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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