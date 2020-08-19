ПФР перечислит россиянам еще одну выплату до конца лета

Пожилые граждане, у которых на иждивении есть студенты, до конца августа получат пособие. Размер такой выплаты составляет 1895 рублей. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).
«Денежная выплата от ПФР поступит россиянам до 31 августа. Речь идет о гражданах, которые уже вышли на пенсию, но у них есть совершеннолетние дети-иждивенцы», — пишет «
Ранее сообщалось, что для неработающих пенсионеров в ближайшие три года пенсии будут постепенно увеличивать. Такие данные содержатся в проекте основных характеристик бюджета ПФР.
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