19 августа 2020

ПФР перечислит россиянам еще одну выплату до конца лета

© Служба новостей «URA.RU»
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Размер такой выплаты составляет 1895 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожилые граждане, у которых на иждивении есть студенты, до конца августа получат пособие. Размер такой выплаты составляет 1895 рублей. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Денежная выплата от ПФР поступит россиянам до 31 августа. Речь идет о гражданах, которые уже вышли на пенсию, но у них есть совершеннолетние дети-иждивенцы», — пишет «Федеральное агентство новостей». Отмечается, что справок и заявлений от пенсионера не нужно. Пособие придет автоматически на его карту. Получить такоую выплату можно максимум за трех-студентов-иждивенцев.

Ранее сообщалось, что для неработающих пенсионеров в ближайшие три года пенсии будут постепенно увеличивать. Такие данные содержатся в проекте основных характеристик бюджета ПФР.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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