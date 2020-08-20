Из ХМАО перестали ездить воевать за Донбасс

Число югорчан, принимающих участие в боевых действиях на Донбассе резко сократилось Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Югорчане отказываются от поездок на Донбасс для участия в боевых действиях. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Идея „Русского мира“ и строительства нового государства больше не продается. Эйфория прошла. Теперь многие уже смогли понять, что это проект, где все пилится и режется», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что перестала работать денежная мотивация. «Обычные солдаты там в месяц получаются 13-15 тысяч рублей, офицеры — порядка 40 тысяч рублей. Точно не самые большие зарплаты по меркам Севера», — прокомментировал собеседник.

Еще один источник URA.RU, принимавший участие в боевых действиях на территории ДНР и ЛНР, указывает на ухудшение ситуации с обеспечением войск ополчения: «Обмундирование и раньше покупали за свой счет, не считая оружия, но, например, лекарства и перевязочный материал выдавали на месте, также обеспечивали радиостанциями. В последнюю командировку же проблемы были со связью такие, что пользовались любительскими «Мотороллами». Связаться с представителями донецкой и луганской народных республик на момент публикации материала URA.RU не удалось.

Ранее URA.RU сообщало о погибших югорчанах, которые воевали на Донбассе. Один из них, Николай Шелуха был похоронен в Ханты-Мансийске.