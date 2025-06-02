Кухарук отдал голос за проект благоустройства в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кухарук напомнил, что голосование продлится до 12 июня
Кухарук напомнил, что голосование продлится до 12 июня Фото:

В ХМАО проходит голосование за проекты городской среды, которые будут благоустроены в 2026 году. Свой выбор сделал и губернатор округа Руслан Кухарук.

"В Ханты-Мансийске присоединился ко Всероссийскому голосованию за объекты благоустройства «Формирование комфортной городской среды». Жители сами определяют, какие объекты будут благоустроены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году", — поделился Кухарук в своем telegram-канале.

Отдать свой голос югорчане могут до 12 июня. На цифровой платформе Минстроя России на выбор представлены 52 общественные территории в 15 муниципалитетах Югры, подчеркнул Кухарук. При этом глава округа не раскрыл, за какой проект отдал голос.

Всего в стране за первые три недели около девяти миллионов россиян уже приняли участие в голосовании. Его результаты напрямую повлияют на выбор объектов для дальнейшего развития инфраструктуры в регионах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО проходит голосование за проекты городской среды, которые будут благоустроены в 2026 году. Свой выбор сделал и губернатор округа Руслан Кухарук. "В Ханты-Мансийске присоединился ко Всероссийскому голосованию за объекты благоустройства «Формирование комфортной городской среды». Жители сами определяют, какие объекты будут благоустроены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году", — поделился Кухарук в своем telegram-канале. Отдать свой голос югорчане могут до 12 июня. На цифровой платформе Минстроя России на выбор представлены 52 общественные территории в 15 муниципалитетах Югры, подчеркнул Кухарук. При этом глава округа не раскрыл, за какой проект отдал голос. Всего в стране за первые три недели около девяти миллионов россиян уже приняли участие в голосовании. Его результаты напрямую повлияют на выбор объектов для дальнейшего развития инфраструктуры в регионах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...