Кухарук отдал голос за проект благоустройства в ХМАО

В ХМАО проходит голосование за проекты городской среды, которые будут благоустроены в 2026 году. Свой выбор сделал и губернатор округа Руслан Кухарук.
"В Ханты-Мансийске присоединился ко Всероссийскому голосованию за объекты благоустройства «Формирование комфортной городской среды». Жители сами определяют, какие объекты будут благоустроены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году", — поделился Кухарук в своем telegram-канале.
Отдать свой голос югорчане могут до 12 июня. На цифровой платформе Минстроя России на выбор представлены 52 общественные территории в 15 муниципалитетах Югры, подчеркнул Кухарук. При этом глава округа не раскрыл, за какой проект отдал голос.
Всего в стране за первые три недели около девяти миллионов россиян уже приняли участие в голосовании. Его результаты напрямую повлияют на выбор объектов для дальнейшего развития инфраструктуры в регионах.
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