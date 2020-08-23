Пермские предприниматели стали получать повышенные счета за водоотведение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермские предприниматели получили повышенные счета от ООО «НОВОГОР-Прикамье» за водоотведение. В УФАС России по Пермскому краю рассказали URA.RU, что начали проверку по жалобам в связи с выставлением счетов бизнесу за «негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения».

«К нам поступила жалоба и мы начали проверку. Выясняем законность новых требований, а также обоснованность размера взымаемой платы. Потому что раньше подобные счета получали только отдельные категории предпринимателей, а теперь, судя по всему, их предъявляют абсолютно всем», — рассказал URA.RU руководитель УФАС России по Пермскому краю Александр Плаксин.

В пресс-службе ООО «НОВОГОР-Прикамье» подтвердили URA.RU факт выставления новых счетов и пояснили, что их требования являются законными. Они объясняют это тем, что в мае этого года внесены изменения в правила холодного водоснабжения и водоотведения. После этого все организации, расположенные в жилых домах со среднесуточным объемом сброса сточных вод до 30 кубометров обязаны доплачивать за негативное воздействие. «При этом не имеет значения вид деятельности, осуществляемой на объекте (магазин, офис, кафе, парикмахерская или другое)», — уточнили в пресс-службе компании.