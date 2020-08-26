26 августа 2020
25 августа 2020

Самое актуальное в Курганской области на 27 августа. Медиков могут уволить из-за жалоб Путину, задержан начальник отдела МВД Каргаполья

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийская акция добрых дел #МыВместе. Курган, скорая медицинская помощь
В больницу скорой помощи Кургана назначен новый исполняющий обязанности главврача Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В больнице СМП новый руководитель — сотрудникам «Дома ребенка» угрожают увольнением — в Каргаполье задержан полицейский начальник — силовики нашли поджигателя автомобиля бизнесмена. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 27 августа — в обзоре URA.RU:

В больнице скорой медпомощи появился новый руководитель

Курганских медработников могут уволить за жалобы президенту

  • Сотрудникам «Курганского дома ребенка», которые пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на маленькую зарплату, начали угрожать увольнением руководители учреждения.

Задержан высокопоставленный силовик

В Кургане задержали поджигателя автомобиля бизнесмена

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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