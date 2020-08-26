В больницу скорой помощи Кургана назначен новый исполняющий обязанности главврача
В больнице СМП новый руководитель — сотрудникам «Дома ребенка» угрожают увольнением — в Каргаполье задержан полицейский начальник — силовики нашли поджигателя автомобиля бизнесмена. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 27 августа — в обзоре URA.RU:
В больнице скорой медпомощи появился новый руководитель
- И. о. главврача Курганской больницы скорой медицинской помощи назначен Юрий Истомин, который прежде был депутатом Курганской гордумы. Ранее, после визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина, из учреждения был уволен предыдущий руководитель.
Курганских медработников могут уволить за жалобы президенту
- Сотрудникам «Курганского дома ребенка», которые пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на маленькую зарплату, начали угрожать увольнением руководители учреждения.
Задержан высокопоставленный силовик
- Начальник отдела МВД России «Каргапольский» Денис Мурашов задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями и финансовых махинациях. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.
В Кургане задержали поджигателя автомобиля бизнесмена
- В Кургане задержан мужчина, подозреваемый в поджоге автомобиля бизнесмена Максима Муравского. При обысках у него были найдены оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба областного УМВД.
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