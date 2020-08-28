Назван продукт, уменьшающий продолжительность жизни

В колбасе содержится много нитратов, из-за чего при постоянном потреблении она превращается в «детонатор тяжелых болезней». Об этом в своем Instagram написала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
Специалист пояснила, что нитраты добавляют в фарш, чтобы к мясу «не прицепилась» какая-нибудь инфекция. «Нитраты защищают нас, но, вступая в реакцию с белками, образуют те самые зловещие вещества, которые именуются конечными продуктами гликирования», — написала Павлова. Она отметила, что конечные продукты гликерования увеличивают риски развития болезней сердца, онкологических заболеваний, а также уменьшают продолжительность жизни.
Кроме того, специалист призвала не обольщаться насчет колбас с пометкой «органический продукт», которые продаются в дорогих магазинах. «Органическая колбаса превращается в такой же детонатор тяжелых болезней, как и дешевые сосиски», — предупредила она.
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