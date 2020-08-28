28 августа 2020

Назван продукт, уменьшающий продолжительность жизни

© Служба новостей «URA.RU»
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Конечные продукты гликерования увеличивают риски развития болезней сердца, а также уменьшают продолжительность жизни Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В колбасе содержится много нитратов, из-за чего при постоянном потреблении она превращается в «детонатор тяжелых болезней». Об этом в своем Instagram написала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Специалист пояснила, что нитраты добавляют в фарш, чтобы к мясу «не прицепилась» какая-нибудь инфекция. «Нитраты защищают нас, но, вступая в реакцию с белками, образуют те самые зловещие вещества, которые именуются конечными продуктами гликирования», — написала Павлова. Она отметила, что конечные продукты гликерования увеличивают риски развития болезней сердца, онкологических заболеваний, а также уменьшают продолжительность жизни.

Кроме того, специалист призвала не обольщаться насчет колбас с пометкой «органический продукт», которые продаются в дорогих магазинах. «Органическая колбаса превращается в такой же детонатор тяжелых болезней, как и дешевые сосиски», — предупредила она.

Ранее доктор Александр Мясников назвал продукты, которые сокращают жизнь. Он объяснил, что ожирение негативно влияет на долголетие. В качестве примера врач рассказал об особенностях английского завтрака, состоящий из бекона, сосисок, фасоли и хлеба с маслом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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