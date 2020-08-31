Самые большие выплаты получат медицинские работники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России пять категорий граждан могут рассчитывать на выплаты от государства в сентябре. Некоторым из них полагается до 80 тысяч рублей.

Врачи. Согласно указу правительства РФ медицинские, которые работают с больными коронавирусом должны получить деньги из резервного фонда. Врачи получат по 80 тысяч рублей. Средний медперсонал — по 50 тысяч рублей. На такую же сумму могут рассчитывать врачи скорой помощи. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых получают по 25 тысяч рублей.

Семьи с детьми. В сентябре семьи с детьми до трех лет, которые не получали выплаты от государства, могут получить 15 тысяч рублей за апрель, май и июнь. По 10 тысяч рублей можно получить на детей от трех до 16 лет за июнь и июль. Также правительство продлило ежемесячное пособие на детей в возрасте от трех до семи лет.

Безработные. Те, кто лишился работы после 1 марта текущего года, смогут получить повышенное пособие в размере 12 130 рублей. На такую же сумму могут рассчитывать предпринимателям, которым пришлось в этот же период прекратить свою деятельность. Пособие для безработных родителей в размере трех тысяч рублей отменяют.

Учителя Школьным педагогам будут доплачивать за классное руководство. За один класс учителя получат пять тысяч рублей. За два и более — 10 тысяч.

Малообеспеченные. Семьям чей доход составляет ниже одного прожиточного минимума на человека могут получить до трех тысяч рублей на каждого ребенка, передает « Федеральное агентство новостей ». Также в некоторых регионах на льготы могут рассчитывать многодетные россияне.

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