Какие льготы и надбавки положены учителям в России с 1 сентября

Учителя получат доплаты за классное руководство Фото: Анна Майорова © URA.RU

С 1 сентября российским учителям будут доплачивать от 5 до 10 тысяч рублей за классное руководство, говорится в распоряжении правительства. В Пенсионном фонде отметили, что педагоги получат еще ряд льгот и доплат в этом году.

Как следует из документа, опубликованного на сайте кабмина, за ведение одного класса учителя получат пять тысяч рублей. За два и более — 10 тысяч.

На что еще имеют право учителя, согласно распоряжению:

Досрочно выйти на пенсию , если есть 25 лет педагогического стажа. Также для этого нужно заработать определенное число пенсионных баллов (в 2020 году — 21 балл). С учетом недавнего повышения пенсионного возраста при получении права на пенсию в 2020 году можно оформить ее спустя полтора года, пишет Life.



, если есть 25 лет педагогического стажа. Также для этого нужно заработать определенное число пенсионных баллов (в 2020 году — 21 балл). С учетом недавнего повышения пенсионного возраста при получении права на пенсию в 2020 году можно оформить ее спустя полтора года, пишет Life. Доплаты за звание «Заслуженный учитель РФ» . Это не менее 15% от оклада. При выходе на пенсию таким людям также положено звание «Ветеран труда», а это обеспечит им дополнительные льготы и ежемесячные выплаты.



. Это не менее 15% от оклада. При выходе на пенсию таким людям также положено звание «Ветеран труда», а это обеспечит им дополнительные льготы и ежемесячные выплаты. Доплаты за переработки. Учителя работают по сокращенной рабочей неделе. Это от 18 до 36 часов в зависимости от категории педагога. Отработанные сверх этого часы оплачиваются отдельно.



Учителя работают по сокращенной рабочей неделе. Это от 18 до 36 часов в зависимости от категории педагога. Отработанные сверх этого часы оплачиваются отдельно. Увеличенный отпуск . Его размер составляет от 42 до 56 календарных дней в год (у обычных работников — 28). Учителя, работающие на Крайнем Севере, получат еще больше дней отдыха — до 80.



. Его размер составляет от 42 до 56 календарных дней в год (у обычных работников — 28). Учителя, работающие на Крайнем Севере, получат еще больше дней отдыха — до 80. Выплаты за дополнительную работу. Например, за внеклассную работу, группы продленного дня, проверку тетрадей и работу на ЕГЭ. Такие доплаты могут устанавливать в регионах.

Ранее правительство в пять раз повысило педагогам доплаты за классное руководство. При этом надбавку учителя будут получать отдельными траншами.

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