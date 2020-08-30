За сутки в Пермском крае выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Подавляющее большинство жителей Пермского края после заражения коронавирусом оказывается в больницах, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. При этом коек для COVID-пациентов снова недостаточно (38,7% при норме более 50%).

«В Пермском крае выявлено 55 новых случаев заражения COVID-19: 49 человек проходят лечение в больницах, 6 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей», — сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Доля свободного коечного фонда для COVID-пациентов уже четыре дня подряд ниже нормы (38,7% при рекомендациях Роспотребнадзора — более 50%). Это связано со значительным перепрофилированием коек в начале и середине августа.

Всего коронавирус подтвержден у 7866 жителей Пермского края. 342 человека в результате болезни скончались (+2 за сутки), в том числе непосредственно от COVID-19 — 215 человек. За все время от болезни оправилось 5495 человек (+17 за сутки).