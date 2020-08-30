30 августа 2020
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Пермяки стали хуже переносить коронавирус. Коек вновь не хватает

© Служба новостей «URA.RU»
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Госпитальная база по лечению коронавирусной инфекции. Магнитогорск, больной, раковина, койка, больница, covid-19, covid19, ковид
За сутки в Пермском крае выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Подавляющее большинство жителей Пермского края после заражения коронавирусом оказывается в больницах, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. При этом коек для COVID-пациентов снова недостаточно (38,7% при норме более 50%).

«В Пермском крае выявлено 55 новых случаев заражения COVID-19: 49 человек проходят лечение в больницах, 6 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей», — сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Доля свободного коечного фонда для COVID-пациентов уже четыре дня подряд ниже нормы (38,7% при рекомендациях Роспотребнадзора — более 50%). Это связано со значительным перепрофилированием коек в начале и середине августа.

Всего коронавирус подтвержден у 7866 жителей Пермского края. 342 человека в результате болезни скончались (+2 за сутки), в том числе непосредственно от COVID-19 — 215 человек. За все время от болезни оправилось 5495 человек (+17 за сутки).

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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