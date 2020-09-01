Три кандидата в пермские губернаторы начали кампанию с обмана

Выборы губернатора Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября 2020 года Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Почти все кандидаты в губернаторы Пермского края предоставили недостоверные сведения о своих доходах в краевую избирательную комиссию. Такие данные содержатся в отчете избиркома после проверки документов.

«Айтакова Ксения Алексеевна: отсутствуют сведения по двум открытым счетам, Козлов Евгений Михайлович: не заявлено о пяти открытых счетах; Постников Олег Сергеевич: не заявлено об одном открытом счете», — сказано в документе. При этом денег на счетах, о которых не рассказали кандидаты, нет. Лишь у Козлова на одном «скрытом» счете лежит 2 рубля 57 копеек.

В то же время, кандидат от ЛДПР Постников не указал доход дочери в размере 29 тыс 644 рублей от ООО «УК «Виктория-Сервис» и утаил информацию о счетах супруги, где оказалось «скрытым» около 17 тысяч рублей. Кандидат от КПРФ Айтакова не предоставила данные о счетах супруга и дочери со «скрытым» суммарным остатком около трех тысяч рублей.

Одновременно с этим Айтакова указала, что в прошлом году заработала в заксобрании края 924 тыс рублей, а из налоговой сообщили о доходе только в 722 тыс рублей. Также ее супруг заработал на полмиллиона меньше, чем она заявила: 755 тысяч рублей вместо 1,24 млн рублей. Получить комментарий от кандидатов не удалось: Постников сослался на занятость, Айтакова не ответила на звонок, контактами Козлова редакция не располагает.

Единственным кандидатом, в чьих документах нет недостоверных сведений, оказался самовыдвиженец Дмитрий Махонин. На его 12 счетах суммарно находится чуть больше 1 млн рублей, а его доход в 2019 году составил 3,84 млн рублей.