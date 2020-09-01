Не все туристы выполняют предписания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Почти три тысячи жителей Свердловской области побывали за рубежом в августе после снятия ограничений, связанных с коронавирусом. 11 из них после этого заболели COVID-19, еще 193 человека разыскивают, чтобы провести тестирование. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области

«С 1 августа 2020 года за границей побывали 2950 свердловчан. По данным на 31 августа, своевременно и в полном объеме информацию [о результатах теста на коронавирус] предоставили 2739 человек. Выявлено 11 инфицированных COVID-2019», — сообщили в ведомстве. Также 18 жителей Свердловской области, прибывшие из зарубежных поездок, не предоставили данные о лабораторных исследованиях на COVID-19. В их отношении составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ. «Материалы переданы в суды, виновным грозит наложение штрафа в размере от 15 до 40 тысяч рублей. В отношении еще 193 свердловчан проводятся мероприятия по розыску для привлечения к ответственности», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Как ранее сообщало URA.RU, после возвращения из зарубежных поездок в течение трех дней необходимо сдать тест на коронавирус. Информацию о результатах необходимо разместить в специальной форме на портале Госуслуг либо направить скан результатов исследования на адрес электронной почты Роспотребнадзора: testcovid@66.rospotrebnadzor.ru.