Генпрокуратура РФ просит у Германии помощи по болезни Навального

Навальный находится в коме с 20 августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Генпрокуратура России направила в Германию данные доследственной проверки причин госпитализации Алексея Навального. Также ведомство просит у немецкого минюста оказать правовую помощь по делу блогера.

«Российская сторона просит предоставить все копии экспертиз, медкарту пациента, результаты анализов на наркотики, яды, тяжёлые металлы и ингибиторы холинэстеразы и отобрать биоматериал для исследований в России», — передает RT со ссылкой на запрос Генпрокуратуры РФ. В свою очередь, ведомство готово предоставить германской стороне результаты проведенных в России экспертиз по пациенту.

В частотности, Генпрокуратура РФ просит министерство юстиции Германии:

опросить лечащих Навального врачей и выяснить диагноз при поступлении пациента в клинику «Шарите», а также узнать, были ли у него хронические заболевания;

сообщить, есть ли у Навального заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, или генетические заболевания, способствовали ли они развившемуся у него состоянию;

проинформировать, какие клинические данные указывают на интоксикацию ингибиторами холинэстеразы и какой их уровень был в крови на момент поступления в клинику;

сообщить, какое у пациента состояние центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, ухудшалось ли состояние Навального и почему.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Там он впал в кому второй степени. Позже врачи из Германии увезли его в берлинскую клинику «Шарите». В Минздраве России пояснили, что в кому можно впасть без видимых причин.

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