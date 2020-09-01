В Минздраве РФ о Навальном: впасть в кому можно без причин

Сейчас Алексей Навальный находится в берлинской клинике «Шарите» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Случаи комы без видимых причин в медицинской практике встречаются довольно часто. Об этом заявил профессор, главный специалист Минздрава РФ по анестезиологии и реаниматологии Игорь Молчанов, комментируя состояние здоровья блогера Алексея Навального.

«Как правило, это как раз те коматозные состояния, которые могут быть связаны и с инсультом, и с острым коронарным синдромом», — цитирует Молчанова «Интерфакс». Он добавил, что также может быть связано с аритмогенной остановкой кровообращения, что может привести тяжелой гипоксии. По его словам, такие ситуации не редкость для медицины.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Москвы Томск. Самолет совершил экстренную посадку в омском аэропорту, откуда мужчину отвезли в больницу. Там он впал в кому. Жена блогера Юлия Навальная приняла решение о его трансфере в Германию, напоминает VSE42.ru. Сейчас он проходит лечение в немецкой клинике «Шарите». 28 августа немецкие врачи сообщили, что блогер все еще в коме, пишет «Национальная служба новостей».

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