Минздрав назвал шесть препаратов для лечения коронавируса

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Фавипиравир показал эффективность при лечении COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Для лечения коронавируса могут использовать шесть разных препаратов. Об этом говорится в новых рекомендация Минздрава РФ.

«К ним относятся фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин, препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир», — говорится в рекомендациях. Отмечается, что азитромицин может применяться в сочетании гидроксихлорохином.

В Минздраве РФ подчеркнули, что исследования фавипиравира, как препарата от коронавируса, доказали свою эффективность у 85% пациентов. В это же время лопинавир и ритонавир были исключены из рекомендаций. Они оказались недостаточно эффективными. Также в Минздраве решили оставить гидроксихлорохин в методических рекомендациях. Его будут использовать при лечении пациентов с легкими и среднетяжелыми формами заболевания.

Третий этап исследования вакцины от коронавируса Института имени Гамалеи «Спутник V» завершат в конце 2022 года, передает телеканал 360. При этом прививки от COVID-19 уже поставил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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