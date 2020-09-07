Суд вынес приговор члену банды Басаева

Член банды Шамиля Басаева — Батырбек Юмартов, который совершил нападение на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году, приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 317 („Посягательство на жизнь военнослужащего“), частью 2 статьи 209 („Бандитизм“) и статьей 279 („Вооруженный мятеж“) УК РФ. Приговором суда Юмартову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.
Следствием установлено, что в середине июля 1999 года Батырбек Юмартов добровольно вступил в состав банды, которой руководили Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб, после чего принимал активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Среди таких, к примеру, вооруженный мятеж в августе того же года, а также нападение на российских военнослужащих в Дагестане. Тогда погибли 33 человека, еще 34 пострадали.
Шамиль Басаев был одним из лидеров движения чеченских сепаратистов в самопровозглашенной Чеченской республике — Ичкерия. Он организовал ряд громких терактов, в том числе захват заложников в Беслане и на Дубровке. Басаева уничтожили в 2006 году в ходе спецоперации в Ингушетии.
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