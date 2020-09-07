Свердловские власти пытаются удержать драматурга Коляду деньгами

Утром Николай Коляда заявил о том, что покидает свой театр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Срок использования губернаторского гранта для фестиваля «Коляда-plays» будет продлен. Об этом заявила на пресс-конференции министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

По ее словам, срок освоения гранта по первоначальным условиям истекает 31 декабря 2020 года. «Мы подготовили обращение на имя губернатора [Свердловской области Евгения Куйвашева] с просьбой разрешить выйти за пределы года в связи с ситуацией, которая сложилась не по вине Николая Владимировича», — прокомментировала министр культуры.

Она рассказала, что на проведение фестиваля театральных пьес Николай Коляда получил президентский грант в 3,5 млн рублей, а также грант губернатора 3 миллиона рублей. Средства президентского гранта, утверждает глава минкульта, должны быть израсходованы на проезд коллективов из-за рубежа. «Разговоры о том, что он в ноябре мог [провести фестиваль], вызывают у Николая Владимировича некоторые опасения. Вопрос решается, я думаю, мы найдем варианты для того, чтобы не оставить фестиваль „Коляда-plays“ без поддержки губернатора», — сказала Светлана Учайкина.

Как писало URA.RU, 8 сентября Николай Коляда сообщил труппе об уходе из своего театра 20 декабря. Ранее он неоднократно жаловался на нехватку средств. По словам драматурга, театру требуется ежемесячная поддержка в размере 1,5-2 млн рублей. «Мне сказали, сумма не такая уж и большая, спонсоры помогают спортсменам, а там поддержка гораздо серьезнее», — добавил Коляда.