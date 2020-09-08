Абитуриенты не могут поступить в ссузы из-за нехватки мест в общежитиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае катастрофически не хватает общежитий для учащихся средних специальных учебных заведений (ссуз). О проблеме рассказала на совещании краевого правительства министр образования региона Раисса Кассина. Она отметила, что среднее профессиональное образование в крае становится все более востребованным у выпускников школ.

«В этом году у нас [в ссузах] 14700 мест бюджетных. Тем не менее, есть трудности в приеме. Очень много ребят из отдаленных территорий мы не можем принять в виду отсутствия мест в общежитиях. Это просто настоящая беда», — отметила Кассина.

Министр образования края уточнила, что проблема с общежитиями остро стоит в городах Пермь, Чайковский, Чернушка. Ранее, отметила Кассина, комнаты во многих общежития были перепрофилированы под учебные классы. Решить проблему можно, вернуть эти комнаты под проживание учащихся, указала чиновница. Такую ревизию минобр проведет «практически по всем учебным заведениям».

В свою врио губернатора края Дмитрий Махонин признал, что проблема действительно существует. Он также поручил краевому министерству имущества провести ревизию жилых помещений, которые никак не используются. В дальнейшем, по словам главы региона, их можно будет приспособить под проживание учащихся техникумов и колледжей.

Ранее URA.RU писало, что из-за нехватки мест в общежитии, студенты-старшекурсники Пермского института железнодорожного транспорта оказались на улице. На их места временно заселили первокурсников вуза.